Врач назвал фрукты, которые спасут от летних осложнений при варикозе

Употребление в пищу фруктов красного, оранжевого и фиолетового цветов позволит избежать осложнений при варикозе. Об этом заявил врач-хирург Тигран Бохян.

«Варикоз – это еще одна из сотен причин вести здоровый образ жизни и следить за питанием», – сказал Бохян.

Варикозное расширение вен появляется из-за застоя крови. Чаще всего оно встречается у людей, чья профессиональная деятельность связана с работой на ногах. Кроме того, привести к варикозу могут наследственность и ожирение.

Страдающие от этого заболевания люди чувствуют дискомфорт в конечностях и быстро устают. Летом их состояние усугубляется из-за жары. В такую погоду важно пить больше воды, отказаться от некомфортной обуви и чаще охлаждать ноги в воде.

Врач посоветовал пациентам с варикозм включить в меню красные, оранжевые и фиолетовые фрукты и овощи. В них есть каротиноиды и антоцианы, защищающие клетки от окисления и воспаления. Подойдет морковь, перец, помидоры, персики и яблоки.