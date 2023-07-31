Эндокринолог разрушил популярные стереотипы о похудении

Доктор Павел Баранов развеял популярные мифы про снижение веса. В первую очередь эндокринолог рассказал про связь лишнего веса и гормонов. Многие обвиняют в полноте именно нарушения гормонального фона. Но на самом деле всё наоборот. Чтобы нормализовать гормональный фон, необходимо похудеть.

© Чемпионат.com

Также Павел оценил экстренные способы снижения веса вроде низкокалорийных диет и ежедневных тренировок. По его мнению, они непременно приведут к срывам и выгораниям. Правильное питание должно стать образом жизни. Только тогда результат останется надолго.

По словам специалиста, детоксы, чистки и витаминные капельницы не помогут похудеть. Организм очищается самостоятельно, ему не нужна помощь.

Кроме того, не следует убирать из рациона определённую группу продуктов. Рацион должен быть полноценным. Не существует еды, от которой полнеют.