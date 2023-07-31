Врач дала женщинам рекомендации по программе тренировок после 50 лет

Любая физическая активность положительно влияет на качество и продолжительность жизни, считает врач спортивной медицины, диетолог-нутрициолог и эксперт фитнес-клубов XFIT Екатерина Стрельникова. В беседе с «Лентой.ру» она дала рекомендации по программе тренировок для женщин после 50 лет.

Врач рассказала, что в этом возрасте в организме женщины из-за угасания детородной функции происходят сильные гормональные изменения. В результате обменные процессы замедляются, уменьшаются плотность костей, слабеют мышцы. По мнению Стрельниковой, чтобы притормозить старение, надо скорректировать образ жизни.

Выбор физической активности после 50 лет во многом зависит от поставленных целей и состояния здоровья, подчеркнула специалистка. Нагрузки позволяют держать под контролем вес и процент жира в организме, а танцы и йога полезны для сохранения когнитивных способностей.

Как отметила врач, после 50 лет важно включить в тренировочную программу небольшой силовой компонент, так как это позволит поддерживать адекватный уровень мышечной массы, что также положительно влияет на качество жизни.