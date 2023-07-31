Хирург или мясник? Еще 60 девушек пожаловались на «звездного» хирурга

«Через три дня начала пульсировать грудь, я обратилась в клинику, а мне сказали: «Терпи, так бывает». На 12-й день сняла бандаж, и у меня гной просто фонтаном вышел. Я позвонила администратору Хайдарова. Под местной анестезией меня чистила доктор. В момент, когда операцию сделали, она сказала: «У тебя такой живот большой... Не пойму, это отек? Или липосакцию не сделали?» Мне спасли грудь, сделали надрезы. Шрамов практически не видно. Отек под животом не сходил. Когда Тимур открыл клинику, я пришла к нему и сказала: «Что мне делать?» Он сказал: «Не переживай, в ближайшее время мы сделаем тебе липосакцию». Взяли только 40 тысяч за пребыванию в палате и столько же за анестезию. Меньше суток пробыла в палате и уехала домой, хотя были оплачены два дня. В данный момент прошло три месяца, и у меня живот в буграх. Ощущение, как будто мне не сделали липосакцию. В данный момент красоты никакой нет. Я молчала, потому что прошло много времени, и не могу сказать, что у меня изуродована грудь. Видя, что происходит с остальными девушками, понимаю, что не могу молчать», — добавила она.