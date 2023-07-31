Хирург или мясник? Еще 60 девушек пожаловались на «звездного» хирурга

Хирург или мясник? После певицы Славы около 60 девушек пожаловались на «звездного» хирурга Хайдарова
Откровенная история певицы Славы всколыхнула весь российский шоу-бизнес, в котором не принято рассказывать о своих пластических операциях. Любовь Успенская также присоединилась к каминг-ауту, сообщив, что в свое время доктор Хайдаров «порезал» ей всю грудь.
«Обвинили в вымогательстве. Я больше не могу с этим бороться. Подключила адвоката», — добавила Слава.
Пострадавшие от рук пластического хирурга Тимура Хайдарова объединились в инициативную группу, которая уже насчитывает 60 человек. В комментариях у адвоката Славы Елены Сениной можно увидеть сообщения от девушек, которые решили также «включиться» в историю.
«Ситуация с Тимуром Хайдаровым не была бы сильно эскалирована, если бы он сам не опубликовал у себя информацию, где называет Славу и Успенскую вымогательницами. Мы понимаем, что, будучи публичной личностью, Слава отвечает не только за себя», — рассказывает в соцсетях Сенина.
Адвокат утверждает, что оплату в клинике принимают только наличными, что противоречит закону о защите потребителей и может говорить о «недобросовестности» учреждения.
«Мне занесли инфекцию во время операции. После у меня поднялась температура под 40, у меня очень сильно покраснела грудь. Я вызвала скорую и поехала в другую клинику. Там взяли анализы, подтвердили инфекцию. Жидкость в груди откачивали большими шприцами. Когда мне откачали жидкость, я потом приехала к доктору Хайдарову. Мне начали говорить, что никакой инфекции быть не может. В итоге все деформировалось. Он сказал: «Не переживай! Я все переделаю». Я согласилась еще на одну операцию. Получилось еще хуже», — рассказывает Оксана Евдокимова в Telegram-канале «Мясная лавка Хайдарова».
Кроме того, свою историю рассказала и Алевтина Цыганкова, бывшая участница шоу «Перезагрузка», которой от шоу достались в подарок операции от Хайдарова.
«Через три дня начала пульсировать грудь, я обратилась в клинику, а мне сказали: «Терпи, так бывает». На 12-й день сняла бандаж, и у меня гной просто фонтаном вышел. Я позвонила администратору Хайдарова. Под местной анестезией меня чистила доктор. В момент, когда операцию сделали, она сказала: «У тебя такой живот большой... Не пойму, это отек? Или липосакцию не сделали?» Мне спасли грудь, сделали надрезы. Шрамов практически не видно. Отек под животом не сходил. Когда Тимур открыл клинику, я пришла к нему и сказала: «Что мне делать?» Он сказал: «Не переживай, в ближайшее время мы сделаем тебе липосакцию». Взяли только 40 тысяч за пребыванию в палате и столько же за анестезию. Меньше суток пробыла в палате и уехала домой, хотя были оплачены два дня. В данный момент прошло три месяца, и у меня живот в буграх. Ощущение, как будто мне не сделали липосакцию. В данный момент красоты никакой нет. Я молчала, потому что прошло много времени, и не могу сказать, что у меня изуродована грудь. Видя, что происходит с остальными девушками, понимаю, что не могу молчать», — добавила она.
Супруга хирурга Светлана Сильваши всячески поддерживает доктора в этом конфликте, уверяя, что Слава и Любовь Успенская развели дешевые разборки. На своей странице в соцсети девушка публикует фотографии с семейных торжеств и скрины, где знаменитости говорят добрые слова о Хайдарове.
Правда, некоторые факты, приведенные Сильваши, не находят подтверждения. Так, девушка выложила фотографию якобы успешной операции, и в группах начали утверждать, что доктор такую операцию не делал. Вскоре в комментариях появилась пациентка, которая сообщила: «Тимур Хайдаров меня очень хорошо помнит! Это я, Наргиз из Норвегии, уроженка Узбекистана. И это мой случай в клинике Хайдарова. Операция была сделана 5 марта 2023-го. Вот с такими осложнениями на второй день».
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