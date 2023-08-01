Женщину раскритиковали за отказ стирать бюстгалтер каждый день

«Честно говоря, я ношу их с 8 до 16 часов, и как только я прихожу домой, снимаю. Поэтому постоянно их не стираю», «Если бы я замечала после каждого дня носки, что они обесцвечены или вонючие, я бы стирала их чаще, но это не так», «Вы же не стираете свою одежду после каждой носки. Все вполне объяснимо» — писали они.