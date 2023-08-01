Тренеры назвали шесть сжигающих до 500 калорий за полчаса упражнений. Их слова передает Daily Mail.

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Личный тренер супермодели Наоми Кэмпбелл Мэтт Робертс посоветовал бегать для достижения такого результата. По данным Гарвардского университета, бег со скоростью 10 километров в час позволяет в среднем сжечь 420 калорий мужчинам и 360 — женщинам.

«Неудивительно, что все, что связано с отрывом от земли веса всего тела, как правило, сжигает больше всего калорий», — заключил специалист.

Тренер Луиза Дрейк рекомендовала заниматься плаванием. Согласно исследованиям, при интенсивном плавании сжигается примерно столько же калорий, сколько при беге.

Еще один вариант быстро сжечь калории — высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT).

«Исследования показали, что подобные занятия могут быть эффективнее для сжигания калорий, чем 30 минут обычной кардиотренировки», — заявила фитнес-эксперт Джоди Макнайт.

Также тренеры внесли в список занятия на гребном тренажере и силовые тренировки. Кроме того, специалисты отметили пользу ходьбы пешком.