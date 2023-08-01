Почему нельзя втягивать живот

Ученым и медикам давно известно, что некоторые состояния здоровья, а также излишнее напряжение могут приводить к дисбалансу мышц живота. Как пишет Центральная Служба Новостей, с течением времени из-за этого может возникать так называемый «синдром песочных часов».

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Это пагубное изменение структуры брюшной стенки, приводящее к образованию видимой жировой складки в середине живота. Кроме неприятного визуального эффекта, это изменение пагубно влияет на внутренние органы и другие части тела.