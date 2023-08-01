Доказана польза употребления чайного гриба

Ученые из Джорджтаунского университета (США) установили, что употребление чайного гриба может снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом II типа. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition.

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В исследовании приняли участие 12 человек с диабетом II типа, которых попросили употреблять чайный гриб ежедневно во время ужина в течение четырех недель. После добровольцы пили другой напиток, который был похож по вкусу и внешнему виду на первый.

У людей с диабетом 2 типа, которые пили ферментированный чайный напиток в течение четырех недель, уровень глюкозы в крови, измеренный натощак, был ниже, чем при употреблении напитка-плацебо.

Чайный гриб является биологическим субстратом, который содержит в себе дрожжевые грибки и продукты уксуснокислого сбраживания. Польза чайного гриба обуславливается присутствием в нем большого количества биологически активных веществ, в том числе полифенолов. Они являются мощными антиоксидантами — защищают клетки нашего организма от повреждающих действий свободных радикалов и поддерживают их нормальные функции, также замедляя процессы старения.