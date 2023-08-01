Как выбрать средство от комаров

Самый приятный летний вечер на природе могут испортить полчища комаров, которые решили поужинать отдыхающими. И даже попытка скрыться в палатке или помещении не всегда спасает. Если дома проблему жужжащих кровопийц можно решить с помощью хорошей москитной сетки, то на базе отдыха или в отеле они установлены далеко не всегда, не говоря уже об открытом пространстве. К счастью, избавиться от насекомых можно с помощью средства от комаров. Главное, подобрать его правильно, чтобы оно было эффективным и безопасным для всех, кроме, разумеется, комаров.

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Какие бывают средства от комаров

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Средства от комаров можно разделить по способу применения. Первый тип – репелленты для нанесения на кожу или одежду. Это разного рода спреи, мази, аэрозоли и так далее. Второй тип предназначен для использования в помещениях и на улице и может работать как от сети, так и автономно. Сюда относятся ароматические свечи, лампы, фумигаторы и прочее. Наконец, третий тип – это устройства, которые можно носить с собой, например, ультразвуковые гаджеты, браслеты и наклейки.

По составу средства от комаров бывают на натуральной основе, как правило, с эфирными маслами, и с основными ингредиентами химического происхождения. Первые не убивают кровососов, а только отпугивают, зато считаются самыми безопасными для человека. Вторые вполне могут избавить от комаров навсегда, но с ними нужно внимательно смотреть на состав, особенно людям с аллергиями и детям.

При выборе репеллента нужно опираться на свои предпочтения и на удобство использования в конкретной ситуации. Если вы находитесь на открытом воздухе, да еще и не сидите на одном месте, а постоянно перемещаетесь – вам подойдут спреи или аэрозоли. Если вы предпочитаете натуральность, на рынке есть немало средств на основе эфирных масел. Наиболее эффективными маслами считаются герань, лаванда, гвоздика, ваниль, лимонный эвкалипт. Но нужно помнить, что действуют такие спреи, в лучшем случае, час-два, поэтому нужно регулярно их освежать.

Специалисты признают, что наиболее эффективными против насекомых является не натурпродукт, а химические вещества. Некоторые просто их отпугивают, другие являются полноценными инсектицидами, которые воздействуют на нервную систему, в результате чего комар теряет способность летать или даже умирает. Для людей концентрация таких веществ, как правило, безвредна.

Одним из самых эффективных веществ для отпугивания называют ДЭТА – диэтилтолуамид. Но при выборе средства важно учитывать его концентрацию. Чем больше диэтилтолуамида содержит спрей от комаров, тем дольше длится его эффект. Так, средства с 5% ДЭТА обеспечивают защиту до двух часов, с 10% — около трех часов, с 15% — пяти часов и с 30% — до шести часов. Однако если концентрация превышает 25%, средством можно обработать только одежду. А для маленьких детей и вовсе советуют выбирать более щадящие репелленты.

Также из «химии» есть средства на основе пикаридина – это синтетическое вещество мешает кровососущим насекомым учуять добычу. Средства с 10–20% пикаридина обеспечивают 95% защиты в первые 6 часов и 85% — через 8–9 часов после нанесения.

Самый «жесткий» вариант – средства с веществом «перметрин». Это синтетический инсектицид и акарицид, который не просто прогоняет или отпугивает, но и убивает насекомых при соприкосновении с ними. Он хорошо защищает не только от комаров, но и от клещей. Однако такие средства предназначены для обработки одежды и обуви, палаток и спальных мешков, на себя их распылять ни в коем случае нельзя. Составами нужно обработать вещи или туристическое снаряжение за 24–48 часов до использования, чтобы они успели высохнуть. Зато, как уверяют эксперты, такая защита действует действительно долго, иногда даже после стирки вещей. Есть и другие типа активных веществ, поэтому специалисты советуют обязательно изучить состав перед использованием.

Как выбрать фумигатор от комаров

Если размещение стационарное, лучше воспользоваться не обычным спреем, который быстро выветривается, а фумигатором – он будет бороться с насекомыми на порядок эффективней. Все благодаря принципу работы устройства, которое выделяет яд или отпугивающее вещество в течение длительного времени в результате нагревания. Кстати, само действующее вещество в гаджетах такое же, как и в спреях, отличается только метод его распыления.

Кстати, о методе, существует целых три разновидности фумигаторов в зависимости от типа работы. Пиротехнические выделяют яд в процессе горения или тления основы, пропитанной фумигантом. Классический представитель класса — спирали, реже встречаются фумигаторы с тлеющими пластинами. Такой фумигатор нужно поджечь и сразу же потушить. Тлеющий фитиль начнет распространять пары. Такой вариант подходит только для природы. Поджигать его дома не рекомендуют как из-за дыма, так и по соображениям пожарной безопасности.

Электрические фумигаторы выделяют яд в процессе нагревания действующего вещества за счет электрического элемента. Чаще всего подключаются к сети 220 В через обычную розетку, но есть и компактные приборы, работающие от батареек. Фумигант может быть в виде пластинок и таблеток, жидкости в флаконе или даже их сочетания.

Последнее слово техники - мобильные газовые фумигаторы, которые нагреваются горением бутана в маленьком баллоне. Такие приборы предназначены для природы и улицы, они весят около 300 грамм, но на российском рынке не так много подобных моделей.

Оптимальным вариантом многие специалисты называют электрофумигатор с флаконом с жидкостью. Он долго работает, безопасен и практически не ощущается человеком. Одного флакона жидкости может хватить на 30-40 ночей. В среднем используется на площадь 10-20 квадратных метров. Если комната намного больше, могут понадобиться дополнительные устройства.

Приборы с пластинами также довольно эффективны, но в процессе нагревания они часто выгорают и могут издавать неприятный запах паленого пластика, который отпугнет не только комаров, но и людей. Хотя все зависит от качества прибора. Хороший фумигатор обойдется 200-300 рублей и выше, многие производители предлагают в наборе сразу несколько флаконов или запас пластин, это может быть экономнее, чем докупать их потом по отдельности.

Также на рынке можно найти современные ультразвуковые устройства, которые якобы отпугивают комаров. Но многие специалисты относятся к таким гаджетам со скепсисом и считают напрасной тратой денег. Например, специалисты Американской академии педиатрии не советуют использовать такие средства для защиты детей. Как, кстати, чеснок, витамин В1 и браслеты с синтетическими репеллентами.

Еще несколько советов по выбору средства от комаров

Чтобы комары точно не искусали, следует обратить внимание еще на несколько моментов. Специалисты советуют брать максимально свежее средство - чем ближе к концу срок годности, тем менее эффективным оно может быть. Далее нужно учитывать класс, ведь все репелленты делятся на высшую, первую, вторую и третью категории. Чем больше время защиты, тем выше категория.

Сегодня на рынке представлено множество как всем известных и раскрученных рекламой брендов, так и менее известных марок, которые могут быть чуть дешевле и не уступать по свойствам, но чтобы не нарваться на контрафакт, нужно обязательно проверить, есть ли у репеллента государственная регистрация.