Найдена альтернатива компрессионным чулкам при варикозе

Ученые из университета Йонсей в Южной Корее установили, что виноградные косточки могут уменьшить отек и снизить боль при варикозном расширении вен. Результаты работы ученых были представлены в журнале Medicine.

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Варикоз, или варикозное расширение вен – это патологические изменения вен, сопровождающиеся их мешковидным расширением, увеличением длины, образованием извилин и узлообразных клубков, что приводит к несостоятельности клапанов и нарушению кровотока. Часто от этого заболевания страдают женщины среднего и пожилого возраста.

В эксперименте исследователей приняли участие 23 пациента. Добровольцы страдали от варикоза. В рамках эксперимента части добровольцев было предложено употреблять экстракт виноградных косточек два раза в день. Вторая группа носила специальное компрессионное белье (чулки и колготки).

Результаты показали, что кровь текла почти на 5 см в секунду быстрее, когда пациенты употребляли экстракт виноградных косточек. Во второй группе этот показатель ускорился лишь на 2-3 секунды в минуту.