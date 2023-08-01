Раскрыт секрет «китайской жиротопки»

Фитнес-инструкторы раскрыли секрет «китайской жиротопки». Об этом сообщает NVL.

«Жиротопка» — это способ сжечь жир, основанный на упражнениях традиционной китайской медицины. Подобная тренировка активирует энергоцентры организма, чем значительно улучшает обмен веществ. Отмечается, что нагрузку надо увеличивать постепенно.

Тренировка состоит из пяти упражнений. Для начала нужно сделать планку, затем — качать пресс. Третьим упражнением стали боковые наклоны. Следующим идет велосипед, при котором нужно развести локти в стороны, поочередно сгибать и выпрямлять ноги. Последнее — подъем ног из положения лежа.