Холка или "вдовий горб" на шее – проблема, с которой сталкивается множество женщин.

Горб образуется в результате нарушения кровотока и скопления жировой ткани в области седьмого позвонка. Этот дефект развивается из-за слабости мышц шеи и нарушения осанки.

К счастью, бороться с этой проблемой можно с помощью специальных упражнений. Регулярные тренировки помогут не только избавиться от ненавистной холки, но и укрепить мышцы спины и шеи.

Одно из таких упражнений вы можете выполнять прямо на рабочем месте.

Сцепите перед собой руки в замок, локти разведите в стороны. Затем постарайтесь потянуть локти в разные стороны, удерживая лопатки вместе. Пока создается напряжение в мышцах, начните медленно двигать головой из стороны в сторону.

Такое упражнение поможет улучшить микроциркуляцию в зоне, где формируется холка.

Об этом упражнении рассказал в своем видео врач Сергей Длин.