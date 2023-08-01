Как убрать холку с помощью одного упражнения: видео
Холка или "вдовий горб" на шее – проблема, с которой сталкивается множество женщин.
Горб образуется в результате нарушения кровотока и скопления жировой ткани в области седьмого позвонка. Этот дефект развивается из-за слабости мышц шеи и нарушения осанки.
К счастью, бороться с этой проблемой можно с помощью специальных упражнений. Регулярные тренировки помогут не только избавиться от ненавистной холки, но и укрепить мышцы спины и шеи.
Одно из таких упражнений вы можете выполнять прямо на рабочем месте.
Сцепите перед собой руки в замок, локти разведите в стороны. Затем постарайтесь потянуть локти в разные стороны, удерживая лопатки вместе. Пока создается напряжение в мышцах, начните медленно двигать головой из стороны в сторону.
Такое упражнение поможет улучшить микроциркуляцию в зоне, где формируется холка.
Об этом упражнении рассказал в своем видео врач Сергей Длин.
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