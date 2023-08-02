Что такое синдром студента медика и в чем его опасность

В 60-х годах прошлого века было замечено, что у студентов-медиков, которые начали изучать клинические дисциплины, отмечался всплеск жалоб на болезни, которые в ходе обследований не подтверждались. Был сформирован специальный термин – «синдром третьего курса».

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Изначально такой диагноз считали шуточным. Но со временем пришло понимание того, что проблема серьезная, да еще и распространяется не только на студентов-медиков. И проблема в том, что у людей, которые переносят определенные симптомы, благодаря интернету есть возможность узнать подробнее о них и самостоятельно поставить диагноз. И это очень опасно.

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В чем суть проблемы

Сложно назвать «синдром третьего курса» расстройством. По статистике, он регистрируется у 70-80% студентов. После прочтения материала человек начинает испытывать все симптомы болезни на себе.

Например, изучая кардиологию и болезни сердца, появляются покалывания в груди. А если речь идет о стоматологии, многие начинают испытывать зубную боль и даже нестерпимое желание почистить зубы и даже записаться на прием.

Шутки шутками, однако кроме положительной стороны, а именно посещения врача, есть и другая – отрицательная.

Данной проблемой заинтересовались психологи. Была проведена большая работа. И некоторые авторы настаивают на другом названии – нозофобии. Проще говоря, это иррациональный страх заболеть. И такое состояние может привести к болезням. Так и работает психосоматика.

Как это работает

Среди медиков есть шуточное выражение – нет абсолютно здоровых, есть только не дообследованные. И это действительно так. Масла в огонь добавляет тот факт, что многие болезни имеют схожие симптомы, например, на ранних стадиях и смертельные болезни могут проявляться банальным насморком. Но абсолютно разное лечение и развитие.

Поэтому если искать в интернете о боли в определенной области, то диагноз может быть от травмы и заканчивая онкологическими процессами. Вот только в крайности бросаться не стоит.

Поставить диагноз можно только после осмотра и дополнительных методов обследования. Порой это может быть длительное и тщательное обследование. Интерпретировать результаты может только врач.

Опасен не только для медиков

Если для студентов медицинских вузов изучение болезней – это «профессиональная» обязанность, то вот для остальных мучительный и полный тревог процесс. Большинство людей, почувствовав отклонения в самочувствии, первым, что делают – читают медицинские статьи, которые находятся в открытом доступе.

Как правило, в статьях описано множество дополнительных симптомов, признаков и болезней, порой даже смертельных. А кого не пугают такие диагнозы?

«Синдром третьего курса» у людей, не имеющих медицинского образования, описан и в юмористической повести Джерома К. Джерома — «Трое в лодке, не считая собаки». Здесь описывается, что после изучения медицинской энциклопедии герой обнаружил у себя все симптомы всех описанных болезней, кроме, пожалуй, родовой лихорадки.

Что же делать?

Первое – в очереди к врачу или при встрече с друзьями не стоит делиться симптомами. Психосоматика очень интересно работает. Симптомы есть, а вот физических и органических изменений не существует. Поэтому обследование ничего не показывает, диагноз невозможно поставить.