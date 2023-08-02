Нейробиолог объяснил, как улучшить работу мозга

Нейробиолог объяснил, как режим сна влияет на развитие болезни Альцгеймера
Американский нейробиолог перечислил способы, которые помогают поддерживать мозг в работоспособном состоянии. Ряд действий и привычек, которые доступны большинству людей, могут снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Профессор Университета Юты Джейсон Шепард рассказал, что здоровый сон позитивно влияет на работу головного мозга. Нейробиолог объяснил, что во сне мозг работает с новой информацией, затрагивает воспоминания и избавляется от амилоидных бляшек. Ученый поделился, что сам старается спать не менее шести-семи часов в день.
По мнению Шепарда, спортивные занятия (не менее 2,5 часов в неделю) помогают укрепить сердце, которое снабжает мозг кровью. Согласно статистике, у физически активных людей риск развития болезни Альцгеймера меньше.
Также нейробиолог посоветовал постоянно получать новую информацию, это поддерживает пластичность мозга и остроту ума, пишет издание Insider.
Ранее американские ученые выявили природный механизм, связанный со снижением умственных способностей в пожилом возрасте. Вакцину для уничтожения стареющих клеток мозга разработали и протестировали ученые из Токио.