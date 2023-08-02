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Нейробиолог объяснил, как режим сна влияет на развитие болезни Альцгеймера

Американский нейробиолог перечислил способы, которые помогают поддерживать мозг в работоспособном состоянии. Ряд действий и привычек, которые доступны большинству людей, могут снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Нейробиолог объяснил, как улучшить работу мозга
© Мир24

Профессор Университета Юты Джейсон Шепард рассказал, что здоровый сон позитивно влияет на работу головного мозга. Нейробиолог объяснил, что во сне мозг работает с новой информацией, затрагивает воспоминания и избавляется от амилоидных бляшек. Ученый поделился, что сам старается спать не менее шести-семи часов в день.

По мнению Шепарда, спортивные занятия (не менее 2,5 часов в неделю) помогают укрепить сердце, которое снабжает мозг кровью. Согласно статистике, у физически активных людей риск развития болезни Альцгеймера меньше.

Также нейробиолог посоветовал постоянно получать новую информацию, это поддерживает пластичность мозга и остроту ума, пишет издание Insider.

Ранее американские ученые выявили природный механизм, связанный со снижением умственных способностей в пожилом возрасте. Вакцину для уничтожения стареющих клеток мозга разработали и протестировали ученые из Токио.