Нейробиолог объяснил, как улучшить работу мозга

Американский нейробиолог перечислил способы, которые помогают поддерживать мозг в работоспособном состоянии. Ряд действий и привычек, которые доступны большинству людей, могут снизить риск развития болезни Альцгеймера.

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Профессор Университета Юты Джейсон Шепард рассказал, что здоровый сон позитивно влияет на работу головного мозга. Нейробиолог объяснил, что во сне мозг работает с новой информацией, затрагивает воспоминания и избавляется от амилоидных бляшек. Ученый поделился, что сам старается спать не менее шести-семи часов в день.

По мнению Шепарда, спортивные занятия (не менее 2,5 часов в неделю) помогают укрепить сердце, которое снабжает мозг кровью. Согласно статистике, у физически активных людей риск развития болезни Альцгеймера меньше.