Психиатр назвал действенные способы борьбы со стрессом

По словам Костюка, при попытке убежать от стресса нагрузка на человека только увеличивается, проблема при этом не решается.

– Что имеется в виду под бегством? Это различные крайние формы поведения, от игнорирования своих нужд до фиксации на проблемах вместо их решения, – пояснил психиатр.

Он добавил, что спасение от стресса не следует искать в уходе от действительности или в погоне за яркими ощущениями. Для решения проблемы требуются грамотный баланс работы и отдыха, а также физическая активность, общение с близкими, прогулки на природе, эстетические удовольствия и саморазвитие.