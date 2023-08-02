Дерматолог объяснила, как проявляется аллергия на солнце

Летом активность солнца усиливается, приводя к аллергическим реакциям. Они проявляются в виде покраснения, зуда и волдырей, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-дерматолога и профессора Российской медицинской академии последипломного образования Юлию Галлямову.

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"Возникает она либо сразу на солнце, либо спустя 30 минут после воздействия ультрафиолета на открытые участки кожи", – подчеркнула она.

В легкой форме появляется зуд, однако при тяжелом течении аллергии на коже возникают обширные волдыри и поднимается температура, объяснила специалист. Врач посоветовала использовать SPF-крем, придерживаться правильного питания и исключить продукты-аллергены из своего меню.

Эксперт отметила, что признаки аллергической реакции способы и сами утихнуть. Ранее врач – аллерголог-иммунолог Людмила Маховая рассказала, что главными рисками для аллергиков летом являются цветение, сезонные фрукты и укусы насекомых.