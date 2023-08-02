Врачи объяснили, когда нельзя проводить лазерную коррекцию зрения

С 1 по 7 августа проводится Всемирная неделя грудного вскармливания. Врачи Тюменского областного офтальмологического диспансера ответили на один их самых популярных вопросов от пациентов: можно ли делать лазерную коррекцию зрения во время грудного вскармливания?

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Беременность и кормление грудью являются абсолютными противопоказаниями для проведения лазерной коррекции зрения. Процедуру в этом случае следует обязательно отложить.

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Лазерную коррекцию зрения рекомендуется проводить через три месяца после окончания грудного вскармливания. Но не ранее, чем через шесть месяцев после рождения малыша.

«Дело в том, что гормональные изменения в организме женщины могут сильно повлиять на зрение, если операция будет произведена раньше этого срока. Возможен нежелательный рост роговичной ткани, на которой произведено вмешательство, и рефракция изменится», – отмечает заведующий диагностическим центром Областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог высшей категории, лазерный хирург Владимир Васильев.

Отметим, что регулярные профилактические осмотры у врача-офтальмолога и проверки зрения являются важной частью здоровой беременности, подготовки к родам и кормлению. Рефракционная хирургия при отсутствии противопоказаний – безопасная и эффективная процедура, которая избавляет пациента от дальнозоркости, близорукости и астигматизма.

Лазер с высочайшей точностью моделирует роговицу глаза, избавляя человека от нечеткого зрения, очков и контактных линз. Перед проведением лазерной коррекции зрения пациентам проводят комплексное обследование в диагностическом центре диспансера. Диагностика позволяет исключить противопоказания к операции и подобрать метод ЛКЗ, исходя из индивидуальных особенностей глаз.

Операция проходит безболезненно, длится от 10 до 20 минут и проводится в амбулаторном режиме по принципу «хирургия одного дня». Пациент практически на всех этапах процедуры имеет возможность следить за процессом, что лишает его дискомфорта и страха. Уже в день операции пациенты могут вернуться к повседневным делам. Полное восстановление зрительных функций происходит через несколько месяцев после операции.