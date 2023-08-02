Врач рассказала об опасностях сахарозаменителей

«Производители сахарозаменителей утверждают, что заменители сахара помогают людям контролировать свой вес и сократить потребление добавленных сахаров. Однако многие исследования показывают, что искусственные сахарозаменители могут оказывать неожиданное влияние на здоровье кишечника и метаболизм, а также усиливать тягу к еде и резистентность к инсулину, что является предвестником диабета 2 типа. Натуральные сахарозаменители тоже не могут быть полностью рекомендованы к регулярному потреблению. Многие из них имеют достаточно высокий гликемический индекс (тростниковый сахар, сироп агавы), могут вызвать вздутие, метеоризм (сироп топинамбура якона), часто аллергенным может оказаться мед», — заявила эксперт.