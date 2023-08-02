Врач рассказала об опасностях сахарозаменителей
Разнообразие сахарозаменителей не может являться полноценной альтернативой замене сахара. О том, почему относиться к добавкам, заменяющим сахар, нужно с осторожностью, «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог и нутрициолог клиники Biogena Татьяна Семенова.
По словам эксперта, многие заменители сахара известны как высокоинтенсивные подсластители, поскольку они зачастую в сотни раз слаще столового сахара. Некоторые из них искусственные: сукралоза, аспартам и сахарин, сорбит, ксилит; а другие, такие как фруктоза, мед, стевия, сироп якона, агавы, топинамбура, кленовый, называются натуральными, поскольку их получают из растений.
«Производители сахарозаменителей утверждают, что заменители сахара помогают людям контролировать свой вес и сократить потребление добавленных сахаров. Однако многие исследования показывают, что искусственные сахарозаменители могут оказывать неожиданное влияние на здоровье кишечника и метаболизм, а также усиливать тягу к еде и резистентность к инсулину, что является предвестником диабета 2 типа. Натуральные сахарозаменители тоже не могут быть полностью рекомендованы к регулярному потреблению. Многие из них имеют достаточно высокий гликемический индекс (тростниковый сахар, сироп агавы), могут вызвать вздутие, метеоризм (сироп топинамбура якона), часто аллергенным может оказаться мед», — заявила эксперт.
Многие свойства сахарозаменителей могут быть применимы для улучшения качества жизни, однако ни один из них не может быть использован на постоянной основе.
«Обычно все, что мы едим, превращается в глюкозу. Затем поджелудочная железа выделяет инсулин в кровь, и это становится сигналом для клеток к хранению или использованию энергии. Некоторые исследования показали, что регулярное употребление заменителей сахара может нарушить этот процесс, в результате чего ваши клетки перестают правильно реагировать на инсулин, что приводит к хроническому повышению уровня сахара в крови», — пояснила она.
Другим недостатком сахарозаменителей является еще один необычный эффект.
«Когда сахарозаменитель попадает в организм, языковые рецепторы сообщают мозгу, что вы едите что-то сладкое, посылается сигнал мозгу и телу о том, что приближается приток калорий. Однако большинство сахарозаменителей являются низкокалорийными, поэтому мозг чувствует себя обманутым. Отсюда – желание есть больше, к тому же, чаще всего именно сладкого», — отметила врач.
Ошибочное представление и о том, что замена сахара не несет ошибок метаболизма или может ослабить контроль употребления простых углеводов.
«Так фруктоза, которую часто можно встретить в составе продуктов для больных диабетом, действительно в меньшей степени влияет на уровень глюкозы в крови. Но метаболизм фруктозы таков, что регулярное ее употребление ведет к ожирению. В случае с дефицитом магния – еще и к инсулинорезистентности и гипертонии», — пояснила медик.
«Отличной заменой сахару как десерту служат орехи, нежирные йогурты и сухофрукты. В блюда вместо сахара можно добавлять фрукты, которые содержат натуральные сахара, например, бананы, яблоки и инжир», — рекомендовала она.