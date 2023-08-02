Гинеколог ответила на вопрос о средствах гигиены

Многие женщины годами не могут выбрать между прокладками и тампонами. Какое из этих средств гигиены безопаснее, рассказала врач-гинеколог Ирина Чмарова.

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«Тампон скапливает кровь, которая является оптимальной питательной средой для размножения таких бактерий, как золотистый стафилококк», – отметила гинеколог.

По словам Ирины Чмаровой, проникая в кровеносное русло, эти бактерии вырабатывают токсины, которые могут быть для женщины смертельными. Однако такое явление встречается у одной из 100 тысяч пациенток.

Гинеколог добавила, что риск развития инфекции, травматизации шейки матки будет минимальным, если соблюдать меры безопасности: гигиену рук, регулярную замену тампона и правильный подбор. Предпочтительно менять их каждые четыре часа, отметила эксперт.