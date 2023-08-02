Почему надо завтракать раньше, чтобы избежать диабета

Любители ранних завтраков, ликуйте! Оказывается время приема пищи может положительно сказаться на вашем здоровье и даже снизить риск развития диабета. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Исследование 2023 года, опубликованное в International Journal of Epidemiology показало, что время самого важного приема пищи может сильно повлиять на ваше здоровье.

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Что обнаружило исследование

Чтобы прийти к этим выводам, исследовательские группы из ISGlobal в Испании и INSERM во Франции изучили связь между частотой и временем приема пищи и возникновением диабета второго типа среди 103 312 взрослых участников (79% из которых были женщинами).

Ученые провели обширный анализ пищевых привычек участников и обнаружили, что у тех, кто завтракал в начале дня, риск развития диабета значительно снизился на 59%. На протяжении всего исследования специалисты наблюдали 963 новых случая диабета второго типа.

Они определили, что риск развития диабета был значительно выше среди участников, которые регулярно завтракали после 9 утра, по сравнению с теми, кто завтракал до 8 утра. Эти результаты бросают вызов общепринятым представлениям о правильном времени для приема пищи и интервальном голодании.

Анна Паломар-Крос , ведущий автор исследования, заявила:

«Биологически это имеет смысл, поскольку известно, что пропуск завтрака влияет на контроль уровня глюкозы и липидов, а также на уровень инсулина. Это согласуется с двумя мета-анализами. В итоге мы пришли к выводу, что пропуск завтрака увеличивает риск развития диабета второго типа».

Ученые также обнаружили, что поздний ужин после 22:00 повышает риск развития диабета, в то время как более частые приемы пищи небольшими порциями в течение дня связаны с более низким риском. Более того, длительные периоды голодания приносили пользу только в том случае, если они сопровождались ранним завтраком и ужином.

«Наши результаты показывают, что первый прием пищи до 8 утра и последний прием пищи до 19:00 могут помочь снизить заболеваемость диабетом второго типа», — заявил Манолис Когевинас, соавтор исследования .