Психотерапевт назвал отличие посттравматического расстройства от тревоги

При посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) люди ведут себя иначе, чем при тревожном, рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин. Отличие ПТСР от тревоги он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

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По словам Фомина, посттравматическое стрессовое расстройство характеризуется неустойчивостью психики, агрессией, нарушением социализации, депрессивным и тревожным состоянием, флешбэками. На фоне ПТСР могут развиться наркотическая и алкогольная зависимость. Кроме того, люди с ПТСР чаще проявляют агрессию.

Психотерапевт рассказал, что люди с ПТСР, защищая себя от несуществующей угрозы, могут становиться агрессивными. Справиться с этим состоянием можно, если вовремя начать работу с психиатром или одновременно психиатром и психотерапевтом.