Врач назвала самые полезные продукты для сердца и сосудов

Рассказываем, как уберечься от инфаркта и инсультов.

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Есть несколько эффективных диет для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, имеющих доказательную базу. Это диета со средиземноморским типом питания и DASH, богатые фруктами, овощами, цельнозерновыми и обезжиренными молочными продуктами. По мнению экспертов US News & World Report, за 2022 год данные диеты стали лучшими, воплотив в себе принципы сбалансированного и рационального питания.

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Ягоды и фрукты

1. Гранат – богат железом. Железодефицитная анемия повышает сердечно-сосудистые риски, в том числе и утолщение сердечной мышцы.

2. Банан – богат калием. Он необходим для сокращения сердечной мышцы.

3. Малина – высокое содержание клетчатки. В 100 граммах содержится 6,5 граммов клетчатки.

Овощи

1. Брюссельская капуста – богата клетчаткой и является источником витамина К, участвующего в свёртывании крови.

2. Томаты – за счёт содержащегося в них ликопина снижается уровень «плохого» холестерина.

3. Свёкла – богата микроэлементами, а кроме того, содержит оксид азота, который расширяет сосуды и позволяет поддерживать нормальный уровень давления.

Какие ещё продукты стоит включить в рацион для здоровья сердца и сосудов

1. Авокадо – кроме высокого уровня калия, в нём содержатся мононенасыщенные жирные кислоты, то есть «хорошие» жиры.

2. Тёмный шоколад – богат антиоксидантами, а также содержит 11 граммов клетчатки на 100 граммов продукта.

3. Попкорн – если его употреблять без соли и большого количества подсластителей, можно восполнить суточную потребность в употреблении клетчатки.

4. Нут – источник калия и магния, даёт хорошее чувство насыщения, без переизбытка калорий.

5. Рыба – в большей степени морская – богата омега-3 жирными кислотами.

6. Морская капуста – служит источником витаминов группы В, в том числе и В12, который улучшает состояние липидного обмена (процесс выработки и расщепления жиров в организме).

7. Киноа — клетчатка, белок, магний, цинк, железо, калий, антиоксиданты — и это лишь малая часть полезных веществ крупы.

8. Чечевица – хороший неорганический источник железа, особенно в случаях веганских рационов.

9. Фасоль – богата клетчаткой, белком и за счёт содержащегося в ней пектина сохраняет длительное чувство сытости.

10. Сухофрукты, особенно курага и изюм – богаты клетчаткой, калием и антиоксидантами.