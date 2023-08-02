Диетолог назвала допустимую норму кофе в жару

«Это могут быть молочные продукты, рыба, птица. В этот период лучше откажитесь от жирного мяса и колбасных изделий. Помните про регулярные приёмы пищи: иногда в жаркое время человек весь день есть не хочет, а к вечеру ощущает уже достаточно выраженный голод и возникает риск переедания. Риск кишечных инфекций в этот период высокий, продукты храните в холодильнике. Плюс покупка готовой еды — здесь тоже риски высокие, хорошо, если блюдо приготовлено прямо перед употреблением», — заключила собеседница RT.