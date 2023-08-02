Нутрициолог объяснила, как правильно пить воду

Пить воду следует по желанию организма: норма в день должна составлять примерно 30-40 мл на килограмм веса с учетом съеденных овощей и фруктов, пояснила нутрициолог Жанна Коробейникова. В разговоре с «Радио 1» она уточнила, что потребность в воде зависит от многих факторов, например, от питания, температуры воздуха и физической активности за день.

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Потребность в воде зависит от множества факторов: если у вас температура, если вы в сауне, если переели соленой пищи, если целый день лежали на диване и никуда не ходили. Только ваш организм знает, сколько нужно воды: прислушивайтесь к нему и чувству жажды, — пояснила специалист.

По словам Коробейниковой, за 15-20 минут до еды следует выпивать стакан теплой или горячей воды. Это позволит нормализовать кислотность и подготовить желудочно-кишечный тракт к предстоящему приему пищи. Нутрициолог посоветовала не пить много воды перед сном, чтобы избежать отеков с утра.