Названы самые эффективные упражнения для стройности ног

Для начала нужно встать на одну ногу, в противоположную руку взять отягощение, а свободную руку поставить на талию. Из этого положения необходимо наклоняться вперед, не меняя положения спины, а затем возвращаться в вертикальное положение. Далее Патарая посоветовала делать махи гантелью, при этом поочередно сгибая ноги в коленях.