Врач указала на главную ошибку при борьбе с акне

Дерматолог-косметолог Татьяна Бедаева назвала самолечение главной ошибкой при борьбе с акне. На нее врач указала в беседе с «Лентой.ру».

Бедаева отметила, что на деле пациенты устраняют лишь проявление болезни, а поиском причин ее возникновения должны заниматься врачи.

«Для постановки точного диагноза требуется обследование у дерматолога, эндокринолога, гинеколога, гастроэнтеролога, — комментирует она. — Подчеркну, что борьба с акне эффективна именно с комплексным подходом, когда специалисты работают сообща».

По словам дерматолога, причин развития акне может быть несколько. Одна из них — гормональные нарушения. Также акне может возникнуть из-за хронического стресса, воздействия ультрафиолета, неправильного домашнего ухода, заболеваний ЖКТ и употребления определенных продуктов. Кроме того, акне могут вызывать и некоторые лекарства.

Если говорить именно о неправильном домашнем уходе, то одна из самых частых ошибок — слишком частое и агрессивное очищение кожи, отмечает собеседница «Ленты.ру».

Людям, страдающим от акне, следует использовать тоник со слабыми фруктовыми кислотами или специальные салфетки для контроля работы сальных желез, говорит врач. Важно не забывать про увлажнение и включать в уход кремы, соответствующие типу кожи. В составе кремов стоит избегать ацетат ланолина, стеарат бутила. Хорошо, если в составе уходовых средств будет масло карите, мочевина, способствующие смягчению поверхностного эпидермиса и увлажнению, добавила Бедаева.