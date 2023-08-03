В чем польза диеты «Стол №1» и поможет ли она похудеть

Несмотря на то что диету «Стол №1» разработали около 100 лет назад, она до сих пор пользуется популярностью. Врачи назначают эту диету людям, которые сталкиваются с болезнями желудка, однако соблюдать ее можно и без предписания. «Лента.ру» выяснила, чем полезен «Стол №1», помогает ли он избавиться от лишнего веса, а также публикует несколько простых рецептов блюд, которые можно есть во время этой диеты.

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Что такое система «столов»?

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Систему питания, включающую в себя 15 «столов», разработал советский терапевт Мануил Певзнер. Номер конкретного «стола» или, другими словами, рациона питания, соответствует конкретным группам заболеваний. Например, третий диетический стол подходит для людей с запорами, а «Стол №7» создан для людей с острыми почечными заболеваниями.

Каждому «столу» соответствует определенный набор продуктов, которые можно есть, а также способы их приготовления — на пару, в вареном виде, сырые и так далее.

Хотя эта система была создана в 1920-е-1930-е годы, она до сих пор пользуется популярностью у диетологов, гастроэнтерологов и обычных россиян.

Что такое диета «Стол №1»?

Диета «Стол №1» была придумана для людей с обостренными заболеваниями желудка, рассказывает в беседе с «Лентой.ру» врач-диетолог Нурия Дианова.

Диетический «Стол №1» назначают при проблемах желудочно-кишечного тракта, затихающей язве желудка и гастрите с повышенной кислотностью

Для людей с хроническими обострениями болезней ЖКТ существует отдельный подвид этой диеты — «Стол №1а».

«Основные цели, которые преследует диета "Стол №1" — восстановление нарушенных функций этого органа, желудка», — объясняет Дианова.

Как «Стол №1» влияет на организм:

нормализует секрецию в желудке;

успокаивает желудок; способствует заживлению язв;

ускоряет восстановление желудка.

Эксперт объясняет, что «Стол №1» — это механическая щадящая диета. В нее входит мягкая и жидкая пища — такую еду легко проглотить, поскольку блюда зачастую почти не нужно жевать. При этом из рациона исключается трудноперевариваемая пища, а также продукты, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка.

Три главных характеристики питания при диете «Стол №1»:

частое;

дробное;

регулярное.

«Стол №1» ограничивает не только список продуктов, которые можно есть, но и то, каким способом они приготовлены. Так, из термической обработки разрешены: варка, приготовление на пару и запекание. При запекании важно не доводить блюдо до образования поджаристой корочки.

Людям, которые придерживаются подобной диеты, рекомендуется минимально солить еду, полностью отказаться от острых приправ и исключить слишком холодные и горячие блюда.

Блюда должны быть поданы небольшими порциями — в один прием пищи стоит съедать около 300 граммов. При этом приемов пищи в день, согласно диете «Стол №1», должно быть пять-шесть.

Что можно есть при диете «Стол №1»?

Диета «Стол №1» физиологически полноценна, отмечает Нурия Дианова. Это значит, что в нее включены все продукты, необходимые человеческому организму для функционирования.

2800-3000 килокалорий составляет среднесуточная энергетическая ценность рациона при диете «Стол №1»

В день человек, соблюдающий диету «Стол №1», может съесть около 400 граммов углеводов, по 100 граммов белков и жиров, а также выпить около полутора литров жидкости.

Рацион при диете «Стол №1»

Разрешенные продукты при диете «Стол №1»

крупы — манная, рис, гречневая, овсяная. Перед употреблением их необходимо разварить или дополнительно перетереть для мягкости;

молочные продукты — молоко, ряженка, творог, сливки, сметана. Также допустимо есть нежирный сыр в небольших количествах. Употреблять молочные продукты рекомендуется перед сном;

масла — несоленое сливочное, растительное и топленое; яйца — всмятку или в виде омлета;

пшеничный хлеб из муки высшего или первого сорта. При этом хлеб обязательно должен быть испечен минимум за день до употребления или предварительно подсушен;

мясо и рыба. Нурия Дианова обращает внимание, что подойдут только нежирные сорта мяса — например, от баранины или гусиного мяса придется отказаться;

макароны;

некоторые овощи: картофель, морковь, свекла, цветная капуста, ранние тыква и кабачки, а также зеленый горошек в небольших количествах;

сладкие ягоды и фрукты;

фруктово-ягодные пюре, мед, некислое варенье, зефир, пастила.

Запрещенные продукты при диете «Стол №1» острые блюда;

копчености;

некоторые овощи: репа, редька, щавель, шпинат, лук, огурцы, белокочанная капуста;

яйца (вкрутую и жареные);

жирное мясо;

выпечка из сдобного и слоеного теста;

любые квашеные и маринованные овощи;

консервы;

ржаной и любой свежий хлеб;

шоколад и мороженое;

газированные напитки;

алкоголь и кофе;

концентрированные фруктовые соки;

бобовые;

ячневая и кукурузная крупа.

В ходе этой диеты также нельзя добавлять к блюдам соусы, например, кетчуп и майонез, а также использовать заправки на основе уксуса.

Рецепты блюд для «Стола №1»

Паровые котлеты из индейки с овощным пюре

Ингредиенты для паровых котлет:

филе индейки — 500 граммов;

яйцо — 1 штука;

картофель — 2 средних штуки;

морковь — 2 средних штуки;

цветная капуста — половина маленького кочана;

сливки (или растительное молоко) — 1/4 стакана;

соль — по вкусу.

Как приготовить паровые котлеты из индейки с овощным пюре?

1. Филе индейки пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.

2. Добавьте яйцо, слегка посолите. Хорошо перемешайте фарш и сформируйте котлеты.

3. Поставьте котлеты на пароварку и готовьте их до тех пор, пока они полностью не пропекутся. Обычно это занимает около 15-20 минут.

4. Параллельно начните готовить овощное пюре: помойте и почистите овощи, нарежьте их кубиками и закиньте в кастрюлю.

5. Варите морковь, картофель и цветную капусту, пока овощи не станут мягкими, затем измельчите их в блендере.

6. Добавьте сливки или растительное молоко в пюре, чтобы придать ему более кремовую текстуру.

Творожная запеканка с изюмом

Ингредиенты для творожной запеканки с изюмом:

творог — 500 граммов;

сахар — 1/2 стакана;

манная крупа — 1/4 стакана;

яйца — 3 штуки;

изюм — 1/2 стакана;

ванильный экстракт — 1 чайная ложка (по желанию);

сливки или растительное молоко — 1/4 стакана;

сливочное масло (для смазывания формы).

Как приготовить творожную запеканку с изюмом?

1. В большой миске смешайте творог, манную крупу и ванильный экстракт. Отдельно взбейте яйца и сахар, добавьте их в смесь. Хорошо перемешайте все ингредиенты до образования однородной массы.

2. Добавьте изюм в творожную смесь и еще раз тщательно перемешайте.

3. Оставьте смесь на 15-20 минут, чтобы манная крупа набухла.

4. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов, а также смажьте форму для запекания сливочным маслом.

5. Перелейте творожную смесь в подготовленную форму, равномерно распределяя.

6. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте блюдо в течение 40-45 минут.

7. Проверьте готовность запеканки, проткнув ее вилкой или зубочисткой. Если они выходят чистыми, то запеканка готова.

8. Извлеките форму из духовки и оставьте запеканку остывать перед подачей.

Рыба, запеченная под молочным соусом

Ингредиенты для рыбы, запеченной под молочным соусом:

филе рыбы (лосось, треска, окунь и т.д.) — 500 граммов;

лук репчатый — 1 средняя головка;

морковь — 1 штука;

сливочное масло — 30 граммов;

пшеничная мука — 2 столовые ложки;

молоко — 1,5 стакана;

сливки (опционально) — 1/4 стакана;

соль — по вкусу.

Как приготовить рыбу, запеченную под молочным соусом?

1. Нарежьте филе рыбы на куски. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте лук и морковь, нарезанные крупными кусками. Доведите до кипения и варите овощи около 10-15 минут.

2. Аккуратно добавьте куски рыбы в кипящую воду с овощами. Варите рыбу на медленном огне около 10-15 минут или до тех пор, пока она не станет нежной.

3. Слейте воду и оставьте рыбу в кастрюле для дальнейшей приготовления.

4. Приготовьте молочный соус: растопите сливочное масло на среднем огне (в сотейнике или сковороде).

5. Добавьте муку в растопленное масло и взбивайте смесь венчиком или вилкой до образования однородной массы. Продолжайте взбивать пасту в течение 1-2 минут, чтобы смесь стала бледно-желтой.

6. Постепенно влейте молоко в пасту, продолжая взбивать, чтобы избежать образования комочков. Продолжайте варить соус на среднем огне, помешивая, пока он не загустеет и не станет однородным.

7. Добавьте соль по вкусу. Если соус получился слишком густым, можно добавить немного молока, чтобы разбавить его до желаемой консистенции.

8. Выложите рыбу в форму для запекания и полейте ее приготовленным молочным соусом.

9. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте рыбу при температуре около 200 градусов Цельсия примерно 10-15 минут.

Можно ли питаться по диете «Стол №1» без назначения врача?

«В настоящий момент очень много пациентов до того, как приходят ко врачу, пытаются соблюдать диетические рекомендации. Это может давать положительные моменты», — рассказывает врач-диетолог Нурия Дианова.

«При правильном, менее провоцирующем питании боли в животе могут действительно немного стихать».

При этом эксперт обращает внимание, что только с помощью диеты

«Стол №1» не всегда возможно добиться полного излечения заболевания желудка — в таких случаях стоит обратиться к специалисту, чтобы он подобрал подходящие препараты для восстановления желудка.

«Иногда только на диете боли не уходят — тогда понадобится медикаментозное лечение», — объясняет она.

По словам эксперта, диета «Стол №1» сейчас не так широко применяется гастроэнтерологами, однако пациенты с болезнями желудка и двенадцатиперстной кишки могут самостоятельно найти перечень ограничений по «Столу №1» и спокойно их применять.

Поможет ли диета «Стол №1» похудеть?

Эта диета в первую очередь подходит для людей с заболеваниями желудка, а не с лишним весом.

«Избавиться от лишнего веса "Стол №1" поможет только в случае, если он будет с мягким дефицитом калорий», — объясняет врач.