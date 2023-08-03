Врач назвала продукты и напитки, помогающие быстрее уснуть

На качество сна влияют не только тревожность, стресс, но и питание. Об этом сообщила врач общей практики Елена Горина.

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— Неправильная диета может спровоцировать бессонницу. И дело не только в поздних приемах пищи, которые не дают организму отдохнуть, но и в содержащихся в продуктах веществах, например кофеине, вредных жирах и быстрых углеводах. Они могут активизировать работу мозга, из-за чего заснуть будет тяжело, или перегрузить пищеварительную систему, поэтому сон будет поверхностным и отдохнуть не получится, — пояснила она.

При этом медик отметила, что специальной диеты для сна нет. Она посоветовала придерживаться сбалансированного питания, ужинать за 3–4 часа до сна и отказаться от кофе после 16 часов.

Однако, по словам специалиста, существуют продукты, которые полезно съесть перед сном. К ним относятся индейка, бананы и молоко.

— Эти продукты богаты триптофаном — аминокислотой, из которой синтезируется гормон сна мелатонин. Он оказывает на организм успокаивающее действие и улучшает качество сна, — рассказала Горина «Газете.ру».

Также вишня и киви — это одни из немногих природных источников мелатонина, который часто назначают в качестве снотворного. Кешью, миндаль и кедровый орех богаты магнием — еще одним натуральным средством, которое способствует быстрому засыпанию.

Кроме того, поможет лучше спать и травяной чай.