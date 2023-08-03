Российские медики нашли способ выявить дефицит йода у женщин

Медики из Тюмени предложили новый способ оценки содержания йода в женском организме — по уровню характеризующего работу щитовидной железы гормона у их детей.

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Исследователи из Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) разработали универсальный маркер, позволяющий определить недостаток йода в женском организме. Работа ученых опубликована в журнале «Проблемы эндокринологии».

Медики взяли за основу показатель уровня неонатального тиреотропного гормона (ТТГ), характеризующий работу щитовидной железы в организме человека. Его выявляют на этапе неонатального скрининга — обследовании новорожденного в период с третьего по пятый день жизни на наличие наследственных заболеваний.

Помимо своего основного значения – диагностики нарушений функции щитовидной железы — повышенный уровень неонатального ТТГ также говорит о том, что новорожденный находился в условиях йодного дефицита в утробе матери, поясняет одна из исследователей, профессор кафедры терапии ТМУ Людмила Суплотова.

Ученые использовали для исследования показатели новорожденных, которые соотнесли с содержанием микроэлемента в организме беременных женщин. Исследователи рассчитали так называемую точку отсечения неонатального ТТГ, отклонения от которой и говорят об обеспеченности территории йодом или йодном дефиците.