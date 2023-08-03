В Мордовии принят закон о запрете склонения к аборту

В Мордовии принят закон «о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности на территории республики».

Об этом пишет izvmor.ru .

Законопроект был внесён на рассмотрение Госсобрания Мордовии членами Общественной палаты региона.

Представил документ председатель Общественной палаты Иван Капитонов. Он отметил, что демографическая ситуация в стране остаётся довольно острой.