Какие привычки снижают уровень IQ

Иногда мы даже не задумываемся, какой большой вред наносим сами себе, просто изо дня в день повторяя вещи, которые уже стали обыденностью. Мы собрали топ привычек, которые медленно, но верно влияют на уровень нашего IQ, причем, в негативном ключе.

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Вы мало двигаетесь

Малоподвижный образ жизни еще никому не пошел на пользу. Во-первых, происходит деградация мышц во всем теле, однако помимо этого наш мозг подвергается изменениям, о которых мы и не догадываемся. По словам ученых из США, у людей, в чью жизнь так и не вошел спорт или же простые длительные прогулки, истончаются области мозга, которые связаны с памятью. Специалисты советуют начать хотя бы с отказа от лифтов — это уже большой успех на пути к здоровью.

Вы едите слишком много сахара

О вреде сахара знают все. Правда речь идет о большом количестве этого продукта. Происходят серьезные нарушения во всем организме, но мозг страдает не меньше других систем. И снова исследование ученых: в результате специальных тестов стало известно, что люди, которые употребляли большое количество сахара в течение месяца, показывали куда более посредственные результаты, связанные с проверкой когнитивных функций. Задумайтесь об этом.

Вы мало спите