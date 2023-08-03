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Врач Тейлор предупредил о последствиях втягивания живота

Привычка втягивать живот или носить тугой ремень может нанести значительный вред организму. Об этом предупредил профессор анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор, сообщает издание The Sun.

Врач предупредил о последствиях втягивания живота
© Pexels

По его словам, подобные действия могут привести к дисбалансу мышц живота и даже изменению строения брюшной стенки. Это объясняется тем, что при втягивании живота и сдавливании его тугим поясом активизируется и становится сильнее только верхняя часть, в то время как нижняя, напротив, ослабевает.

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"Мышцы живота отвечают за сохранение тела в стабильном состоянии, защиту позвоночника и обеспечение того, чтобы наши органы оставались там, где они должны быть", – уточнил он.

Врач также обратил внимание, что в таком случае в легкие поступает меньше кислорода, а именно – на 34%.

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