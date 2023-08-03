Врач предупредил о последствиях втягивания живота

По его словам, подобные действия могут привести к дисбалансу мышц живота и даже изменению строения брюшной стенки. Это объясняется тем, что при втягивании живота и сдавливании его тугим поясом активизируется и становится сильнее только верхняя часть, в то время как нижняя, напротив, ослабевает.