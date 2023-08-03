Врач предупредил о последствиях втягивания живота

Врач Тейлор предупредил о последствиях втягивания живота
Привычка втягивать живот или носить тугой ремень может нанести значительный вред организму. Об этом предупредил профессор анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор, сообщает издание The Sun.
По его словам, подобные действия могут привести к дисбалансу мышц живота и даже изменению строения брюшной стенки. Это объясняется тем, что при втягивании живота и сдавливании его тугим поясом активизируется и становится сильнее только верхняя часть, в то время как нижняя, напротив, ослабевает.
"Мышцы живота отвечают за сохранение тела в стабильном состоянии, защиту позвоночника и обеспечение того, чтобы наши органы оставались там, где они должны быть", – уточнил он.
Врач также обратил внимание, что в таком случае в легкие поступает меньше кислорода, а именно – на 34%.