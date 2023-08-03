Ученые выяснили, как бесплодие влияет на здоровье в менопаузе
Ученые из Гарвардской медициснкой школы выяснили, что бесплодие может быть фактором риска некоторых симптомов менопаузы, включая депрессивное настроение, раздражительность и проблемы со сном. Результаты исследования опубликованы в журнале Menopause.
В исследовании приняли участие 695 женщин среднего возраста. Примерно треть исследования (36,6%) сообщили, что когда-либо испытывали проблемы с зачатием. Такие женщины имели больше шансов столкнуться с проблемами сна, депрессивным настроением и раздражительностью.
Не было обнаружено связи между бесплодием и другими распространенными симптомами менопаузы: приливами, сухостью влагалища или тревогой.
Предыдущие исследования показали, что бесплодие может вызывать не меньший стресс, чем диагностирование рака. От 30% до 60% женщин, проходящих обследования по поводу бесплодия, имеют депрессию. Переживание стрессовых событий было связано с сообщениями о большем количестве симптомов менопаузы.
«Исследование показывает связь между бесплодием в анамнезе и повышенной вероятностью депрессии и нарушений сна в среднем возрасте. Женщинам среднего возраста с бесплодием в анамнезе может помочь усиленный скрининг на депрессию», — объяснили авторы.