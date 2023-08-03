К чему может привести жара и как от нее защититься

Изнуряющая жара вновь накрыла центральную Россию. По данным Гидрометцентра, в выходные, 3 и 4 августа, воздух в Москве прогреется до 34 градусов. Ранее MIR24.TV писал о том, как защитить от теплового удара своих питомцев. Сегодня расскажем, как жара влияет на людей – какие хронические заболевания обостряются, как защититься от перегрева пожилым и что надеть, если все же пришлось выйти на улицу.