Нутрициолог Нартымова рассказала о пользе бифидобактерий

Бифидобактерии — это группа полезных бактерий, которые обитают в нашем кишечнике. Они выполняют ряд важных функций в организме. О пользе бифидобактерий рассказала нутрициолог Юлия Нартымова.

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Эксперт рассказала, что бифидобактерии производят ферменты, которые помогают расщеплять полисахариды и клетчатку, что способствует лучшему усвоению пищи. Кроме того, они синтезируют вещества, которые служат источником энергии для эпителиальных клеток кишечника.

Нартымова отметила, что бифидобактерии помогают укрепить нервную систему. Они взаимодействуют с иммунными клетками, такими как лимфоциты, макрофаги и нейтрофилы, стимулируя их активность и усиливая иммунный ответ организма.

Бифидобактерии необходимы для профилактики и лечения диареи, которая возникает ан фоне приема антибиотиков.