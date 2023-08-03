Врач рассказала, как замедлить появление морщин

Морщины могут появляться даже у молодых женщин, подчеркивает косметолог Марина Андриевская.

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Для профилактики преждевременного появления морщин обязательно необходимо употреблять аскорбиновую кислоту, заявила врач-косметолог Марина Андриевская.

Витамин С работает как антиоксидант и помогает клеткам синтезировать коллаген. Также он способствует выработке гиалуроновой кислоты, решая проблему с естественным увлажнением. Кроме того, отмечает специалист, благодаря витамину С можно добиться сияющего и ровного тона.

Добиться молодости лица можно с помощью правильного ухода за ним, подчеркивает Андриевская. Среди способов она называет очищение деликатными средствами, тонизирование, увлажнение кремами и сывороткой с гиалуроновой кислотой, питание, а также использование солнцезащитных кремов, особенно в жаркое время года.

Кроме того, сохранить лицо можно и с помощью пилинга: он очищает поры, удаляет омертвевшие клетки и стимулирует регенерацию кожи.