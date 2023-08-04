Диетолог предостерегла об опасности холодной пищи

Для того, чтобы охладиться в жаркую погоду, вовсе не надо есть холодную пищу и употреблять напитки со льдом, уверяет врач Ирина Бережная.

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Холодная еда может оказывать негативное воздействие на организм, указала диетолог Ирина Бережная.

Летом многие люди любят добавлять лед в напитки и не разогревают перед употреблением хранящуюся в холодильнике пищу. Подобные привычки не приводят ни к чему хорошему, уверена специалист.

Так, холодная еда вредит сердечно-сосудистой системе: когда она попадает в организм, она вызывает спазм сосудов, в том числе рефлекторный спазм сосудов сердца. Если продукты очень холодные, при прохождении через пищевод они могут вызвать буквально сердечный приступ, предостерегла Бережная.

Кроме того, холодные продукты негативно влияет на работу и самого пищеварения. Постоянное поедание чего-либо холодного нарушает выброс ферментов — если они не достигают определенной температуры, то не активизируются. Это может привести к хроническому воспалению, подчеркивает гастроэнтеролог. Кроме того, нерасплавленные жиры могут вызвать кишечную непроходимость.

Продукты прямо их холодильника вредят микробиоте рта, желудка и кишечника — эти микроорганизмы не могут жить в среде с температурой ниже, чем им биологически положено, отмечает врач.

Чтобы адаптироваться к жаркой погоде, вовсе не обязательно налегать на холодную пищу и напитки со льдом, считает диетолог.