Невролог объяснила, почему в жару хочется спать

Этим летом очень радует погода, местами даже по-настоящему жарко. Однако в жару, особенно в городе, человеческий организм работает на износ, появляется нехватка сил, лень, и, как следствие, нас и тянет спать. И, между прочим, много кто сталкивается с такой напастью, как сонливость, что нередко может беспокоить, человек думает, что с ними что-то не так. Вот только этому явлению есть объяснение.

© Секрет Фирмы

Почему мы хотим спать в жару

Видео дня

Врач-невролог, врач-рефлексотерапевт «Инвитро-Воронеж» Галина Смирнова рассказала, что дневная сонливость в жару известна издавна. Причём в некоторых странах даже сформировались традиции, которые подстраиваются под эту особенность человеческого организма. Например, традиционное и даже законное время послеобеденного отдыха — сиеста — в Испании и Аргентине.

«Естественным защитным механизмом организма в жару является замедление процессов метаболизма и теплопродукции, вместе с этим замедляется кровоток и частота сердечных сокращений, как следствие, человеку хочется спать. Также сонливости способствует обезвоживание и нарушение водно-солевого баланса», — рассказала Смирнова.

С медицинской точки зрения дневной сон в жару даже полезен, так как во время сна максимально замедляется метаболизм, что приносит облегчение организму. Но увлекаться тоже не стоит, иначе не сможете нормально спать ночью.

Как бороться с сонливостью в жару

Врач отметила, что чтобы сохранить активность в жару, нужно правильно одеваться. Летом (или в жарких странах) стоит выбирать натуральные ткани (лён, хлопок). А фасон должен быть свободным и с длинным рукавом. Выходя под солнце, нужно надевать солнцезащитные очки, кепки и панамы.

Доктор посоветовала отложить или сократить спортивные нагрузки, пока на улице жарко. Можно их перенести на ранее утро или вечер — когда солнце ещё не печёт. В идеале стоит планировать свой день так, чтобы в самые жаркие часы дня находиться в помещении.

Летом особенно важно соблюдать питьевой режим, а лучше увеличить литраж. Можно пить, не дожидаясь жажды, небольшими порциями. Но это должна быть чистая питьевая или минеральная вода — не сладкие, газированные и содержащие кофеин напитки.

«Минеральная вода восполнит ещё и дефицит электролитов, нормализуя водно-солевой баланс. Обратите внимание на фрукты и овощи, свежевыжатые соки — в большей степени овощные», — посоветовала специалист.

Когда бежать к врачу?

В общем, лёгкая сонливость в жаркую погоду, как мы поняли, — норма для человека и не считается патологией. Но есть признак того, что стоит всё же показаться врачу. А именно — слабость и усталость длятся даже вне жары и вы не находите им адекватной причины.

«Стоит насторожиться и обратиться за консультацией к врачу, поскольку такие симптомы могут указывать на заболевания щитовидной железы, надпочечников, быть проявлением анемии, депрессии, проблем с почками и другими внутренними органами», — предупредила Смирнова.