Все фабричное молоко стерилизуют, в нем не остается никаких бактерий. Под видом натурального молока часто мы получаем порошковый продукт, разведенный водой. Это молоко с большим сроком годности, которое не хранят на полках-холодильниках. Чтобы получить последовательные продукты из молока: кефир, простоквашу, сметану, творог — нужно живое молоко, без стерилизации и консервации, — подчеркнула Дюваль.