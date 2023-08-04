Названы опасные компоненты кремов от загара

Лучше всего защититься от опасности солнечных лучей при загаре поможет специальная косметика, которая может быть представлена в виде лосьонов, кремов, гелей, масел, паст, спреев, муссов и стиков. Об этом 4 августа сообщается в соцсетях Роспотребнадзора.

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Специалисты рассказали, что на каждый упаковке такого средства указан коэффициент SPF, который показывает уровень защиты от солнца. При этом показатель имеет отношение именно к интенсивности, а не продолжительности защиты от солнца.

«Независимо от коэффициента повторно наносить солнцезащитную косметику нужно каждые два часа», — обратили внимание в ведомстве.

Эксперты Роспотребнадзора выделили следующие критерии, на которые следует обратить внимание при выборе солнцезащитной косметики:

Название и наименование продукции;

Ее назначение;

Изготовитель и его адрес;

Объем в таре;

Срок годности;

Условия хранения;

Меры предосторожности;

Способы применения;

Состав.