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В Роспотребнадзоре назвали опасные компоненты некоторых кремов от загара

Лучше всего защититься от опасности солнечных лучей при загаре поможет специальная косметика, которая может быть представлена в виде лосьонов, кремов, гелей, масел, паст, спреев, муссов и стиков. Об этом 4 августа сообщается в соцсетях Роспотребнадзора.

Названы опасные компоненты кремов от загара
© Парламентская газета

Специалисты рассказали, что на каждый упаковке такого средства указан коэффициент SPF, который показывает уровень защиты от солнца. При этом показатель имеет отношение именно к интенсивности, а не продолжительности защиты от солнца.

«Независимо от коэффициента повторно наносить солнцезащитную косметику нужно каждые два часа», — обратили внимание в ведомстве.

Эксперты Роспотребнадзора выделили следующие критерии, на которые следует обратить внимание при выборе солнцезащитной косметики:

  • Название и наименование продукции;
  • Ее назначение;
  • Изготовитель и его адрес;
  • Объем в таре;
  • Срок годности;
  • Условия хранения;
  • Меры предосторожности;
  • Способы применения;
  • Состав.

При этом отмечается, что лучше выбирать косметику без содержания аминобензойной кислоты и салицилата троламинацилата.