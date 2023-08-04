Названы опасные компоненты кремов от загара

В Роспотребнадзоре назвали опасные компоненты некоторых кремов от загара
Лучше всего защититься от опасности солнечных лучей при загаре поможет специальная косметика, которая может быть представлена в виде лосьонов, кремов, гелей, масел, паст, спреев, муссов и стиков. Об этом 4 августа сообщается в соцсетях Роспотребнадзора.
Специалисты рассказали, что на каждый упаковке такого средства указан коэффициент SPF, который показывает уровень защиты от солнца. При этом показатель имеет отношение именно к интенсивности, а не продолжительности защиты от солнца.
«Независимо от коэффициента повторно наносить солнцезащитную косметику нужно каждые два часа», — обратили внимание в ведомстве.
Эксперты Роспотребнадзора выделили следующие критерии, на которые следует обратить внимание при выборе солнцезащитной косметики:
- Название и наименование продукции;
- Ее назначение;
- Изготовитель и его адрес;
- Объем в таре;
- Срок годности;
- Условия хранения;
- Меры предосторожности;
- Способы применения;
- Состав.
При этом отмечается, что лучше выбирать косметику без содержания аминобензойной кислоты и салицилата троламинацилата.