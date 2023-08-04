Примирись с едой: почему интуитивное питание работает лучше диет

И развеяла мифы вокруг него.

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Суть интуитивного питания

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Начало идеологии интуитивного питания тянется ещё с 1970-х годов в США. Этот антидиетический подход появился в период второй волны феминизма. На фоне протестов стали появляться первые группы самопомощи, где обучали новым диетологическим правилам, которые учили не сидеть на диетах ради социальных норм.

Основной вывод исследований и практик заключается в том, что строгие ограничения в еде не работают в долгосрочной перспективе — люди всё равно через какое-то время бросают диеты и возвращают свой вес. Так и появилась идея интуитивного питания.

Развенчиваем мифы

Миф 1. Такой тип питания — это есть всё, что захочется в любое время и в любых количествах.

Основной посыл интуитивного питания — перестройка своего мышления, налаживание взаимосвязи со своим телом, понимание истинных причин голода и повышенного аппетита. Например, мозг очень часто путает чувство жажды и чувство голода. Клинические исследования показали, что 37% людей ошибочно принимают жажду за голод.

Проведите простой эксперимент: если спустя два-три часа после приёма пищи вы вновь чувствуете голод, выпейте стакан тёплой воды с травами или лимоном, а затем понаблюдайте за ощущениями. Чувство жажды заставляет мозг искать продукты, где содержится вода или необходимый вкус для рецепторов.

Миф 2. Интуитивное питание — это бессознательное потребление пищи.

Важно принимать осознанные решения во время приёма пищи. Съесть бургер среди ночи, потому что вдруг захотелось, — это не про интуитивное питание. Важно слушать не мимолётные желания, а анализировать последствия.

Употребление фастфуда часто приводит к тяжести в животе, дискомфорту, а если вы употребляете такую пищу перед сном, это приводит к недосыпанию, проблемам с пищеварением, риску ожирения и обострения хронических заболеваний, так как это серьёзная нагрузка на организм. Причём осознанное питание касается не только вопросов вредной пищи.

Например, шпинат содержит большое количество микроэлементов, но, если вы чувствуете, что при частом его употреблении появляется дискомфорт, стоит прислушаться к организму. Дело в том, что в составе продукта есть оксалаты, которые могут привести к обострению мочекаменной болезни, поэтому нежелание есть листовой овощ может быть защитным сигналом организма.

Миф 3. Интуитивное питание поможет быстро похудеть.

Для того чтобы научиться слушать своё тело и изменить отношение к питанию, нужно время. Поэтому учитывайте, что интуитивное питание — про долгосрочные изменения.

При этом опыт у каждого человека может быть разным. Это означает, что ответ на вопрос, возможна ли потеря веса при данном типе питания, зависит от особенностей человека и его образа жизни, который он вёл до перехода на осознанное питание.

Миф 4. Интуитивное питание подходит всем.

Стоит учитывать, что есть ряд ограничений для интуитивного питания. Оно не подходит людям с нарушениями пищевого поведения (анорексия, булимия), так как могут возникнуть проблемы с правильным восприятием своих ощущений.

Пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и обострениями также стоит от этого отказаться. Гастрит, дискинезия желчного пузыря, синдром раздражённого кишечника, илеит, болезнь крона — всё это несовместимо с интуитивным приёмом пищи.

Данные состояния сопряжены с расстройством микробиоты и постоянством среды, а грибковые и дисбиотические процессы напрямую связаны с пищевым поведением: например, тянет на сладкое, солёное или страдает чувство насыщения.

При снижении иммунитета и работы щитовидной железы данный тип питания тоже будет не совсем рационален, так как вероятность меньшего потребления белка чревата обострением заболеваний.

Основные принципы интуитивного питания

1. Слушайте своё тело: научитесь слышать сигналы голода и сытости, реагировать на них соответствующим образом. При этом не стоит слепо идти на поводу у организма. Например, если вы не голодны, но знаете, что предстоит долгая поездка, где не будет доступ к еде, то стоит взять что-нибудь с собой.

2. Уделите внимание качеству пищи, оно непосредственно влияет на здоровье и общее самочувствие. Выбор свежих, натуральных продуктов, богатых питательными веществами, помогает поддерживать иммунную систему, улучшает пищеварение.

Необходимо отказаться от продуктов с высоким содержанием сахара, искусственных добавок и красителей, поскольку они могут вызывать резкий скачок энергии, после которого наступает ощущение усталости. По результатам исследования, употребление пищи с высоким содержанием жира и сахара также ухудшает память.

3. Нужно отделять своё эмоциональное состояние от пищевых пристрастий. Именно в состоянии стресса, недосыпа и нехватки сил мы начинаем есть много сладкой и вредной пищи, чтобы быстрее повысить уровень гормонов и нейромедиаторов радости и расслабления. Здоровый организм не требует дополнительных бустеров в виде сладостей, обилия соли, мучных изделий.

4. Не забывайте про спорт и активный образ жизни. Для выбора занятий тоже можно подключать интуицию. Йога, пилатес, бег, танцы — найдите то, что вам по душе.

5. Каждый человек уникален, и его потребности в питании могут различаться. Поэтому перед тем, как перейти на интуитивное питание, стоит обратиться с нутрициологу или другому специалисту, который оценит ваше состояние, поможет справиться с психологическими барьерами, оценить готовность организма (проверит отсутствие выраженных проблем с желудочно-кишечным трактом, пищевым поведением, ментальным состоянием и хроническими заболеваниями).