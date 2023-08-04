Врач рассказала о последствиях привычки пить кофе натощак

Привычка пить кофе натощак не приведет к серьезным последствиям для здоровья, но может спровоцировать изжогу и боли в животе. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Суприя Рао изданию HuffPost.

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Врач объяснила, что неприятные ощущения возникают из-за того, что уровень PH в кофе выше чем в желудке. Кроме того, по ее словам, кофеин стимулирует выработку гормона гастрина, отвечающего за появление желудочной кислоты. В большинстве случаев это не влияет на самочувствие, поскольку желудок легко справляется с повышением кислотности. Однако Рао предупредила, что в некоторых случаях появляются неприятные симптомы — изжога, вздутие живота или болезненные ощущения.