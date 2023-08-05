В Роскачестве рассказали о вреде вишни
О полезных свойствах вишни известно многим, но некоторые не догадываются, что для отдельных людей ягода может быть опасна для здоровья.
Прежде всего вишня полезна для улучшения качества сна и восстановления организма после нагрузок. Ягода славится способностью улучшать выработку мелатонина. Именно этот гормон регулирует цикл сна и бодрствования. А клетчатка, содержащаяся в ней, помогает усилить чувство сытости и улучшить перистальтику кишечника.
Полезна вишня будет и для сердечно-сосудистой системы из-за большого количества содержания аскорбиновой кислоты и витамина PP.
А вот вред она может нанести людям с повышенной кислотностью или язвенной болезнью желудка из-за высокой концентрации кислоты. Из-за этого же может развиться раздражение слизистой желудка и испортиться зубная эмаль. Специалисты Роскачества просят не увлекаться вишней и тем, у кого есть проблемы с почками.