В Роскачестве рассказали о вреде вишни

О полезных свойствах вишни известно многим, но некоторые не догадываются, что для отдельных людей ягода может быть опасна для здоровья.

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Прежде всего вишня полезна для улучшения качества сна и восстановления организма после нагрузок. Ягода славится способностью улучшать выработку мелатонина. Именно этот гормон регулирует цикл сна и бодрствования. А клетчатка, содержащаяся в ней, помогает усилить чувство сытости и улучшить перистальтику кишечника.

Полезна вишня будет и для сердечно-сосудистой системы из-за большого количества содержания аскорбиновой кислоты и витамина PP.