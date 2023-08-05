Стоматолог-ортодонт: грилзы могут ухудшить прикус

Стоматолог-ортодонт Козубенко: грилзы могут ухудшить прикус
Для тех, кто пропустил: грилзы — это металлические накладки на зубы. А ещё бывают скайсы — это миниатюрные стразы, которые приклеиваются к зубной эмали.
Такие украшения продаются как на маркетплейсах, так и могут быть изготовлены на заказ из драгоценных камней и благородных металлов. Правда, эти аксессуары небезопасны. И вот почему.
Грилзы и скайсы
Скайсы — это небольшие украшения, которые крепятся на поверхность зуба. Их изготавливают в виде страз разного диаметра и формы. Они позволяют не только придать улыбке особую изюминку, но и замаскировать некоторые дефекты эмали.
Грилзы — это накладки, которые покрывают поверхность одного или нескольких зубов. Такие «фасады» изготавливают из медицинского сплава или драгоценных металлов. Все эти украшения известны достаточно давно. Грилзы, например, хип-хоп-исполнители носят ещё с 1980-х. Сейчас особо востребованы украшения француженки Долли Коэн — их носят певицы Бейонсе, Рианна, Розалия, актриса Тина Кунаки.
Чем опасны украшения на зубы
По словам стоматолога-ортодонта «Клиники Александры Козубенко» Александры Козубенко, товары из маркетплейсов опасны тем, что сделаны из дешёвых сплавов, а значит могут вызвать аллергию или травмировать дёсны. Ещё они плохо фиксируются, и их можно легко проглотить. Изделия под заказ в этом плане имеют преимущество, так как их делают по слепкам зубов и из качественных материалов, передал её слова «Чемпионат». Такие и держаться будут отлично, и аллергии не вызовут. Правда, и тут не обходится без минусов.
Вред грилзов и скайсов
Могут деформировать прикус. Речь идёт о грилзах, так как из-за них задние зубы часто не смыкаются, а значит при длительном ношении боковые зубы начнут перепрорезываться, чтобы соприкоснуться со своей парой. Вызывают нарушения в работе челюстного сустава. Эти дефекты тоже идут от грилзов и от того, что боковые зубы при их ношении не смыкаются.
Провоцируют проблемы с дёснами. Украшения для зубов могут вызвать раздражение слизистой полости рта и вызвать воспаление дёсен.
Ведут к кариесу. Если носить грилзы и скайсы постоянно, а ещё принимать пищу, не снимая их, то кариес не заставит себя ждать.
Приводят к стираемости зубов. Трение эмали о металл не самое лучшее решение — постоянный контакт с аксессуаром ведёт к истончению эмали.
Возможно нарушение речи. Из-за заметной толщины грилза шепелявость при ношении конструкции практически неизбежна.
Как носить грилзы и скайсы
Вот какие правила нужно соблюдать при ношении украшений для зубов, если вы всё-таки не удержались и на волне моды обзавелись популярным аксессуаром:
- снимать на время еды и регулярно чистить грилзы, чтобы на них не скапливался налёт;
- чистить зубы до и после ношения конструкции;
- надевать украшения стоит только на несколько часов, как говорят — на выход, а не носить круглыми сутками;
- отдавать предпочтение индивидуальным украшениям — вреда от таких не будет при соблюдении вышеуказанных правил.
Отбеливающие полоски для зубов
Часто для красивой улыбки достаточно осветлить зубы на пару оттенков, но делать эту процедуры в стоматологии дорого. На помощь приходят отбеливающие полоски. Считается, что такое осветление щадяще действует на эмаль. Правда, использовать их постоянно нельзя, говорит стоматолог Луиза Автандилян. По её словам, осветлять зубы таким образом стоит каждый день на протяжении недели, а потом делать перерыв на 3 месяца.