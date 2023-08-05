Стоматолог-ортодонт: грилзы могут ухудшить прикус

Для тех, кто пропустил: грилзы — это металлические накладки на зубы. А ещё бывают скайсы — это миниатюрные стразы, которые приклеиваются к зубной эмали.

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Такие украшения продаются как на маркетплейсах, так и могут быть изготовлены на заказ из драгоценных камней и благородных металлов. Правда, эти аксессуары небезопасны. И вот почему.

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Грилзы и скайсы

Скайсы — это небольшие украшения, которые крепятся на поверхность зуба. Их изготавливают в виде страз разного диаметра и формы. Они позволяют не только придать улыбке особую изюминку, но и замаскировать некоторые дефекты эмали.

Грилзы — это накладки, которые покрывают поверхность одного или нескольких зубов. Такие «фасады» изготавливают из медицинского сплава или драгоценных металлов. Все эти украшения известны достаточно давно. Грилзы, например, хип-хоп-исполнители носят ещё с 1980-х. Сейчас особо востребованы украшения француженки Долли Коэн — их носят певицы Бейонсе, Рианна, Розалия, актриса Тина Кунаки.

Чем опасны украшения на зубы

По словам стоматолога-ортодонта «Клиники Александры Козубенко» Александры Козубенко, товары из маркетплейсов опасны тем, что сделаны из дешёвых сплавов, а значит могут вызвать аллергию или травмировать дёсны. Ещё они плохо фиксируются, и их можно легко проглотить. Изделия под заказ в этом плане имеют преимущество, так как их делают по слепкам зубов и из качественных материалов, передал её слова «Чемпионат». Такие и держаться будут отлично, и аллергии не вызовут. Правда, и тут не обходится без минусов.

Вред грилзов и скайсов

Могут деформировать прикус. Речь идёт о грилзах, так как из-за них задние зубы часто не смыкаются, а значит при длительном ношении боковые зубы начнут перепрорезываться, чтобы соприкоснуться со своей парой. Вызывают нарушения в работе челюстного сустава. Эти дефекты тоже идут от грилзов и от того, что боковые зубы при их ношении не смыкаются.

Провоцируют проблемы с дёснами. Украшения для зубов могут вызвать раздражение слизистой полости рта и вызвать воспаление дёсен.

Ведут к кариесу. Если носить грилзы и скайсы постоянно, а ещё принимать пищу, не снимая их, то кариес не заставит себя ждать.

Приводят к стираемости зубов. Трение эмали о металл не самое лучшее решение — постоянный контакт с аксессуаром ведёт к истончению эмали.

Возможно нарушение речи. Из-за заметной толщины грилза шепелявость при ношении конструкции практически неизбежна.

Как носить грилзы и скайсы

Вот какие правила нужно соблюдать при ношении украшений для зубов, если вы всё-таки не удержались и на волне моды обзавелись популярным аксессуаром:

снимать на время еды и регулярно чистить грилзы, чтобы на них не скапливался налёт;

чистить зубы до и после ношения конструкции;

надевать украшения стоит только на несколько часов, как говорят — на выход, а не носить круглыми сутками;

отдавать предпочтение индивидуальным украшениям — вреда от таких не будет при соблюдении вышеуказанных правил.

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