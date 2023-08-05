Пять советов для тех, кто изнывает от жары

У организма стресс. Термометры рвутся от жары, тепла избыток, и это влечет за собой обезвоживание, тепловые удары и другие неприятности. «Парламентская газета» выяснила, как остаться на ногах, когда за окном +30 градусов и выше.

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H2O — и все в норме

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В жару организм расходует очень много жидкости — он ее испаряет через поры, чтобы хоть как-то охладиться. Поэтому важно постоянно заправлять его водой. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослому человеку в день пить из расчета 30 миллилитров воды на один килограмм веса. То есть стокилограммовый мужчина должен выпивать три литра, причем именно воды — ни кофе, ни тем более алкоголь не подойдут, так как они только усиливают дегидрацию. А сахарные напитки лишь усиливают жажду. У газировки другой недостаток: она наполняет живот газами, из-за которых человек меньше хочет пить и потому не сможет обеспечить себя достаточным количеством жидкости.

В Роспотребнадзоре «Парламентской газете» рассказали, что пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма. При температурах более 30 градусов человек, выполняющий работу средней тяжести, должен выпивать поллитра воды в час, или по чашке каждые 20 минут, отметили в ведомстве.

Дубиной от Солнца

Если на улице зной, лучше оставаться в прохладном помещении, а если есть необходимость выйти на улицу, желательно избегать периода с 12:00 до 16:00, когда солнце наиболее активно.

Хорошо, когда одежда покрывает все тело, а на открытые участки нанесен солнцезащитный крем — это поможет не заполучить «коралловое ожерелье», облезлый нос или «наручники» от ожогов. Темные цвета сильнее поглощают солнечную энергию, поэтому лето — пора пастельных оттенков и белого.

Эксперты рекомендуют одеваться во что-то свободное, из дышащих тканей — хлопка, шелка, батиста или льна. Синтетика, если она не специализированная, препятствует циркуляции воздуха и удерживает тепло, а еще не дает поту нормально испаряться, а это прямая дорога к тепловому удару.

Нельзя забывать и про головной убор. Мозг очень чувствителен к перегревам, увеличивается приток крови и нагрузка на сосуды и, как следствие — повышение внутричерепного давления в комплекте с адской головной болью.

Крыша дома твоего

Самым лучшим методом борьбы с жарой по-прежнему считается не выходить на улицу. Окна лучше занавесить, чтобы не впускать солнце и духоту в дом. В этом, кстати, помогает и светоотражающая пленка на стеклах. Следует не забывать про кондиционеры или вентиляторы. Когда к вечеру становится прохладнее, стоит проветрить помещение. Желательно иметь и увлажнитель воздуха, который поможет избежать потери лишней влаги.

Заслуженный врач РФ сенатор Владимир Круглый подчеркнул, что для людей, у которых есть хронические заболевания, лишний вес, диабет, повышенное артериальное давление, жаркая погода — время повышенного риска возникновения острых состояний.

Кстати, из-за того, что перед наступлением жары во многих регионах было дождливо и пасмурно, не у всех на кожу лег загар, и поэтому выход на солнце в +30 градусов может пагубно сказаться на организме. Сенатор Круглый предостерег, что в выходные многие захотят выйти на солнце — и прожарятся, так что если невмоготу, то находиться нужно в тени.

«Могут возникнуть онкологические заболевания, ожоги кожи, особенно у тех, кто не был на солнце, не загорал, для них это опасно», — предупредил врач.

Можно побыть поленом

Уменьшить физическую активность стоит даже абсолютно здоровым людям и спортсменам. Лучше перенести тренировки на раннее утро или проводить их в помещении с кондиционером.

Владимир Круглый пояснил, что интенсивные физнагрузки в жару увеличивают риск проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, а также способствуют обезвоживанию.

«В жару, конечно, нагрузки переносятся сложнее, это стресс. Людям, склонным к гипертонии или ишемии, вообще противопоказано, так как повышается риск острого состояния, коронарного синдрома. Если такое явление наступило, если почувствовал человек какие-то лишние симптомы, колики — не ждать! У нас очень часто люди поздно обращаются за помощью, думая, что пройдет», — отметил Владимир Круглый.

От питания тоже зависит

В Роспотребнадзоре предупредили, что, несмотря на то, что фрукты отлично освежают, в жару они провоцируют в желудке процессы брожения, а потому нападать на плоды рекомендуют утром.

«Апельсины, виноград, сливы, абрикосы, груши, персики, дыни и любые другие фрукты, легко усваиваемые нашим организмом, являются прекрасными составляющими летнего стола, пополняя организм необходимыми витаминами. Особенно стоит отдать должное кислым ягодам, например крыжовнику и смородине», — уточнили в санитарном ведомстве.

Свежие овощи в любом виде — друзья. Они почти не поддерживают процессы брожения. И нельзя забывать о зелени. Эксперты говорят, что любые зеленые салаты, содержащие сельдерей, петрушку и укроп, станут прекрасным источником микроэлементов, которые активно выходят из организма с потом.

Жирные сорта рыбы или мяса предлагают заменить постными. Выпечка и хлеб, мясная гастрономия, бобы, закуски с соусами, бутерброды и бургеры — все это тяжело и потребует много сил для переваривания.