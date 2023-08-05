Самый эффективный метод защиты от недугов, передающихся половым путем

«Заразиться можно каждым из этих видов секса, – подчеркнула специалист. – В противном случае рекомендую сделать прививку от ВПЧ, гепатита А и В, уменьшить количество половых партнеров в идеале до взаимной моногамии, а также правильно и постоянно использовать мужские латексные презервативы».