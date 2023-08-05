Гинеколог назвала самый эффективный метод защиты от недугов, передающихся половым путем
Врач-гинеколог Мария Филатова назвала методы, которые помогут снизить вероятность заражения заболеваниями, передающимися половым путем.
По ее словам, самый надёжный способ на 100% избежать заражения – это вообще не заниматься сексом, анальным, вагинальным или оральным, любым, передает сайт газеты «Спорт-Экспресс».
«Заразиться можно каждым из этих видов секса, – подчеркнула специалист. – В противном случае рекомендую сделать прививку от ВПЧ, гепатита А и В, уменьшить количество половых партнеров в идеале до взаимной моногамии, а также правильно и постоянно использовать мужские латексные презервативы».
Как ранее сообщала «Свободная пресса», британские медики рассказали о малоизвестном суперпродукте, который способен улучшить сексуальную жизнь, а также оздоровить тело и сфокусировать ум.