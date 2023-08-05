Психиатр рассказал, как преодолеть интернет-зависимость

Чтобы меньше зависеть от интернета, следует чаще отвлекаться на другие дела, а также ввести правило, ограничивающее время в сети. Об этом рассказал врач-психиатр Алексей Каротам в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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По словам психиатра, прежде всего необходимо ввести правило, сколько именно часов в день вы будете проводить в интернете. В этом даже могут помочь специальные функции, которые есть в смартфоне. Кроме того, стоит отвлекаться на сторонние занятия: прогулку, чтение книги. Главное — выработать привычку, что в среднем занимаем две недели.

Эксперт отмечает, что на появление интернет-зависимости влияет психоэмоциональное состояние.

"Когда человек тревожен и обеспокоен, он ищет либо успокоение, либо подтверждение своей правоты. Сверх меры устает зрительный нерв, что передается возбуждением в головной мозг", — подчеркнул психиатр.

Самое главное — обратить внимание на свою аддикцию и действительно признать, что она является проблемой. Тогда преодолеть ее станет проще.