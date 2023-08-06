Дерматолог назвала причины появления мешков под глазами

Дерматолог Галлямова назвала причины появления мешков под глазами
Дерматолог и миколог Юлия Галлямова перечислила причины, по которым появляются мешки под глазами. Об этом сообщает радио Sputnik.
Эксперт отметила, что нужно принять во внимание рацион человека. Так, отеки часто появляются при задержке соли в организме, при позднем ужине, употреблении алкоголя и недостаточном количестве воды.
Причиной появления мешков под глазами может быть переизбыток быстрых углеводов в организме. Поэтому стоит сократить мучное и сладкое в рационе. В таком случае для их избавления поможет коррекция питания и сыворотки с содержанием кофеина.
В некоторый случаях отек могут спровоцировать заболевания. Например, щитовидной железы и почек.
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