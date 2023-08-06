Дерматолог назвала причины появления мешков под глазами

Дерматолог и миколог Юлия Галлямова перечислила причины, по которым появляются мешки под глазами. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Эксперт отметила, что нужно принять во внимание рацион человека. Так, отеки часто появляются при задержке соли в организме, при позднем ужине, употреблении алкоголя и недостаточном количестве воды.

Причиной появления мешков под глазами может быть переизбыток быстрых углеводов в организме. Поэтому стоит сократить мучное и сладкое в рационе. В таком случае для их избавления поможет коррекция питания и сыворотки с содержанием кофеина.