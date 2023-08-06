Фитнес-эксперт объяснил, как тренироваться в жару без вреда

Погода в средней полосе России начинает налаживаться. У многих в это время появляется соблазн перенести тренировку из фитнес-зала на улицу, но фитнес-эксперты не советуют этого делать: такой спорт будет попросту неэффективен.

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Заниматься в жару гораздо сложнее. Тело и мозг при повышенной температуре затрачивают на каждое движение гораздо больше энергии. Организму необходимо постоянно прикладывать дополнительные усилия для терморегуляции.

При этом тренировки в жару от этого не становятся эффективнее. Спорт на свежем воздухе при такой погоде не улучшает работу сердца и лёгких. Дополнительная нагрузка только истощает организм без пользы для здоровья.

Если на улице больше 28 градусов тепла, тренировки следует перенести в зал. Это время считается периодом с «высокой степенью риска». Помимо общей сниженной эффективности, есть риск получить тепловое истощение или солнечный удар.