Яблоко или груша: врач рассказала о типах ожирения

Эндокринолог Мамонтова: ожирение может проходить по типу яблоко или груша. И от каждого из них зависит, как будет располагаться лишний вес по организму и какую именно опасность он будет нести. Понятное дело, что ожирение в целом очень вредно и наносит урон здоровью, но именно от типа зависит, какие осложнения дальше появятся. Спойлер — яблоко опаснее, чем груша.

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Эндокринолог и заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Мамонтова рассказала, что существует два типа ожирения.

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Яблоко. При нём жир накапливается в верхней части тела, особенно в области живота и на внутренних органах. Чаще всего встречается у мужчин и женщин в постменопаузе. При таком типе могут развиться:

сердечно-сосудистые заболевания;

диабет 2-го типа;

инсулинорезистентность;

гипертония;

воспалительные процессы.

Груша. При таком типе ожирения лишний вес концентрируется в нижней части — на бёдрах и ягодицах. Оно чаще всего проявляется у девушек до 17 лет. Такой тип менее опасен, чем яблоко, но из-за него всё равно могут появиться:

остеоартрит:

варикозное расширение вен:

другие проблемы с опорно-двигательной системой.

Как не допустить ожирение

Скорректировать питание: добавить в рацион больше овощей, фруктов, цельнозерновых и нежирных продуктов, белка.

Регулярно заниматься не менее 150 минут в неделю — можно ходить в зал, записаться на танцы, в бассейн или просто ходить по парку. Отказаться от вредных привычек. Регулярно взвешиваться и делать замеры тела, чтобы вовремя отреагировать на увеличение.

Обращаться к специалистам, если самостоятельно не получается справиться с весом — к диетологам, тренерам и прочим.

Почему возникает ожирение

Глобально ожирение делят на две разновидности:

алиментарно-конституциональное (первичное) возникает при неправильном питании и употреблении продуктов с высоким содержанием сахара и быстрых углеводов. Более 90% случаев приходится на эту разновидность.

эндокринное ожирение (вторичное) вызывает эндокринная

патология, генетические дефекты или психические заболевания.

Причины возникновения ожирения:

Наследственность. Обильное потребление жирных и сладких продуктов, быстрых углеводов, алкоголя в вечернее время. Расстройство пищевого поведения, которое возникает из-за отсутствия культуры питания. В таком случае еда выступает как такая же зависимость, как и алкоголь, табак и наркотики. Низкая физическая активность особенно в условиях постоянной сидячей работы. Инсулинорезистентность, которая может вызвать диабет 2-го типа.

Последствия ожирения

Помимо заболеваний, перечисленных выше в типах ожирения, есть и другие неприятные моменты. Например, из-за лишнего веса может развиться метаболический синдром (МС).

Его симптомы:

скопление жира на внутренних органах;

нарушения углеводного и липидного обмена;

повышенное давление.

При этом МС может вызвать: