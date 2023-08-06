Яблоко или груша: врач рассказала о типах ожирения и чем они опасны
Эндокринолог Мамонтова: ожирение может проходить по типу яблоко или груша. И от каждого из них зависит, как будет располагаться лишний вес по организму и какую именно опасность он будет нести. Понятное дело, что ожирение в целом очень вредно и наносит урон здоровью, но именно от типа зависит, какие осложнения дальше появятся. Спойлер — яблоко опаснее, чем груша.
Эндокринолог и заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Мамонтова рассказала, что существует два типа ожирения.
Яблоко. При нём жир накапливается в верхней части тела, особенно в области живота и на внутренних органах. Чаще всего встречается у мужчин и женщин в постменопаузе. При таком типе могут развиться:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- диабет 2-го типа;
- инсулинорезистентность;
- гипертония;
- воспалительные процессы.
Груша. При таком типе ожирения лишний вес концентрируется в нижней части — на бёдрах и ягодицах. Оно чаще всего проявляется у девушек до 17 лет. Такой тип менее опасен, чем яблоко, но из-за него всё равно могут появиться:
- остеоартрит:
- варикозное расширение вен:
- другие проблемы с опорно-двигательной системой.
Как не допустить ожирение
Скорректировать питание: добавить в рацион больше овощей, фруктов, цельнозерновых и нежирных продуктов, белка.
- Регулярно заниматься не менее 150 минут в неделю — можно ходить в зал, записаться на танцы, в бассейн или просто ходить по парку.
- Отказаться от вредных привычек.
- Регулярно взвешиваться и делать замеры тела, чтобы вовремя отреагировать на увеличение.
Обращаться к специалистам, если самостоятельно не получается справиться с весом — к диетологам, тренерам и прочим.
Почему возникает ожирение
Глобально ожирение делят на две разновидности:
алиментарно-конституциональное (первичное) возникает при неправильном питании и употреблении продуктов с высоким содержанием сахара и быстрых углеводов. Более 90% случаев приходится на эту разновидность.
эндокринное ожирение (вторичное) вызывает эндокринная
патология, генетические дефекты или психические заболевания.
Причины возникновения ожирения:
- Наследственность.
- Обильное потребление жирных и сладких продуктов, быстрых углеводов, алкоголя в вечернее время.
- Расстройство пищевого поведения, которое возникает из-за отсутствия культуры питания. В таком случае еда выступает как такая же зависимость, как и алкоголь, табак и наркотики.
- Низкая физическая активность особенно в условиях постоянной сидячей работы.
- Инсулинорезистентность, которая может вызвать диабет 2-го типа.
Последствия ожирения
Помимо заболеваний, перечисленных выше в типах ожирения, есть и другие неприятные моменты. Например, из-за лишнего веса может развиться метаболический синдром (МС).
Его симптомы:
- скопление жира на внутренних органах;
- нарушения углеводного и липидного обмена;
- повышенное давление.
При этом МС может вызвать:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- диабет;
- неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП);
- желчнокаменную болезнь;
- синдром поликистозных яичников;
- синдром обструктивного апноэ сна;
- различные заболевания суставов (остеоартроз, подагра);
- увеличенный риск развития онкологии (например, рак предстательной железы).